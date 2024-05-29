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Маликов – до 75 тысяч, Бутусов – бесплатно: цены на концерты звезд в дни экономического форума в Петербурге

Маликов – до 75 тысяч, Бутусов – бесплатно: цены на концерты звезд в дни экономического форума в Петербурге

Были опубликованы цены на выступления некоторых звезд во время экономического форума в Санкт-Петербурге.

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