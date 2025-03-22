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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар: «Разумеется, цель на гонку – заработать очки»

Пилот «Рейсинг Буллз» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, в которой занял седьмое место. Изак отметил, что мог бы оказаться чуть выше, но немного потерял в скорости в третьем сегменте из-за изменившейся погоды.

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