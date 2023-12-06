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  • Абрамова Вильгельмина
    Это вам голову уволить и новую пришить.Невоспитанную тварь привела такая же тварь в школу,а виноваты директор.Гнать в...«Боитесь моего сы...
  • Smolnui777
    Тут надо уволить директора школы, курирующего образование министра субъекта РФ и сразу все встанет на свои места.«Боитесь моего сы...
  • Анастасия Иванова
    Надо вызвать опеку и лишить её родительских прав. Ребёнка сдать в интернат.«Боитесь моего сы...

«Боитесь моего сына – сидите дома», – в Новосибирске ученики 3 класса не ходят в школу из-за одноклассника

«Боитесь моего сына – сидите дома», – в Новосибирске ученики 3 класса не ходят в школу из-за одноклассника

4 декабря в одной из новосибирских школ произошла громкая история. Ученики 3 класса не пришли на уроки.

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Комментарии
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АИ
Анастасия Иванова
Надо вызвать опеку и лишить её родительских прав. Ребёнка сдать в интернат.
Ответить
2 час.
S
Smolnui777
Тут надо уволить директора школы, курирующего образование министра субъекта РФ и сразу все встанет на свои места.
Ответить
1 час.
АВ
Абрамова Вильгельмина
Это вам голову уволить и новую пришить.Невоспитанную тварь привела такая же тварь в школу,а виноваты директор.Гнать взашей в специнтернат
Ответить
57 мин.

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