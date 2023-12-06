«Боитесь моего сына – сидите дома», – в Новосибирске ученики 3 класса не ходят в школу из-за одноклассника

4 декабря в одной из новосибирских школ произошла громкая история. Ученики 3 класса не пришли на уроки.
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