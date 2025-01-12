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Актер Евгений Косырев отказался от лечения из-за запрета на алкоголь

Актер Евгений Косырев отказался от лечения из-за запрета на алкоголь

Артист выписался из больницы ЕВГЕНИЙ КОСЫРЕВ КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ХУДОЖНИК» Актер театра имени Вахтангова Евгений Косырев «сбежал» из больницы из-за запрета на алкоголь.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
У моего знакомого тоже начались проблемы со здоровьем из-за алкоголя...Предложил товарищу бросить пить... Так товарищ очень возмутился : а зачем тогда жить . если не пить?..У кого нет иных радостей , кроме алкоголя - им невозможно бросить пить...*****¬Из учебника по психологии : &quot; Сила воли - это способность делать то , что надо , а не то , что хочется &quot;... Там же написано : &quot; Действие по СИЛЬНЕЙШЕМУ ИЗ ЖЕЛАНИЙ человек остановить не может &quot;... То есть чтобы не пить , надо ХОТЕТЬ НЕ ПИТЬ сильнее , чем ХОЧЕТСЯ пить
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