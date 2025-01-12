Актер Евгений Косырев отказался от лечения из-за запрета на алкоголь

ВА

Владимир Акулов

У моего знакомого тоже начались проблемы со здоровьем из-за алкоголя...Предложил товарищу бросить пить... Так товарищ очень возмутился : а зачем тогда жить . если не пить?..У кого нет иных радостей , кроме алкоголя - им невозможно бросить пить...*****¬Из учебника по психологии : " Сила воли - это способность делать то , что надо , а не то , что хочется "... Там же написано : " Действие по СИЛЬНЕЙШЕМУ ИЗ ЖЕЛАНИЙ человек остановить не может "... То есть чтобы не пить , надо ХОТЕТЬ НЕ ПИТЬ сильнее , чем ХОЧЕТСЯ пить