Мужчина купил Lada Vesta за 2 миллиона показал, что получил за эти деньги

Гена Саваторов

цены сильно завышены- не соответствуют качеству. Моей 3 месяца (с момента покупки) 2025 года. много шероховатостей. даже на ручке скоростей цепляешься за неровность. особых нареканий нет. комплектация не самая крутая. очень не хватает очёчницы, некуда положить телефон, подогрева дворников и руля нет. багажник с кнопки не открывается. на заводе ставят дворники дубовые. были разные иномарки (5 разных)- скорость переключал пальчиком. здесь внатяг. если слегка положить руку на переключатель скоростей- чувствуется "дребезжание коробки". слабый кондиционер. можно привыкнуть. движок работает отлично. но БЕСИТ головное устройство. по соглашению ваза с яндексом для установки навигатора надо подписать на всякую ХРЕНЬ, которая мне и даром не нужна. а тут ещё и платить надо. пользуюсь 2-ГИС. вроде и не критично, но что-то грызёт изнутри, сомнения. посмотрим что будет дальше.