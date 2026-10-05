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Север Пресс

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Мошенники придумали пять новых схем обмана россиян осенью

Мошенники придумали пять новых схем обмана россиян осенью

Мошенники постоянно совершенствуют свои преступные схемы. Департаменте информатизации Тюменской области предупредил жителей региона о самых актуальных на данный момент.

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