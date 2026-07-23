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Ученые изучили вспышку 2024 года в рентгеновской двойной SXP 5.05: падение яркости и стабильные пульсации

Ученые изучили вспышку 2024 года в рентгеновской двойной SXP 5.05: падение яркости и стабильные пульсации

Рентгеновская двойная SXP 5.05 вновь привлекла внимание астрофизиков. В 2024 году система пережила очередную вспышку, которую удалось детально изучить с помощью космического телескопа NICER (рентгеновский диапазон) и наземного проекта OGLE (оптический мониторинг).

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