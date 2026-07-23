Ученые изучили вспышку 2024 года в рентгеновской двойной SXP 5.05: падение яркости и стабильные пульсации

Рентгеновская двойная SXP 5.05 вновь привлекла внимание астрофизиков. В 2024 году система пережила очередную вспышку, которую удалось детально изучить с помощью космического телескопа NICER (рентгеновский диапазон) и наземного проекта OGLE (оптический мониторинг).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии