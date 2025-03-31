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МИД РФ: ЕС упустил момент для «переобувания в воздухе» в отношении России

МИД РФ: ЕС упустил момент для «переобувания в воздухе» в отношении России

Евросоюз может оказаться на периферии мировых процессов из-за своего примитивного подхода к политике, заявил в беседе с ТАСС глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.

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