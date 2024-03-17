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Чистка ВСУ продолжается: с должности снят спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой

Чистка ВСУ продолжается: с должности снят спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой

"Чистка" украинской армии от лояльных в той или иной степени экс-главкому ВСУ Залужному военнослужащих продолжается, вслед за спикером Воздушных сил Юрием Игнатом своего поста лишился спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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