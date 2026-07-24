"Россети Тюмень" примут под управление 1 тыс. энергообъектов

"Россети Тюмень" возьмет под управление свыше 1 тысячи подстанций и две тысячи километров ЛЭП в Тюменской области и ХМАО-Югре, ранее принадлежавших МУП "Сургутские районные электрические сети", ООО "Дорстрой" и "Элеконт", лишившихся статуса ТСО.