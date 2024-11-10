Виталик Бутерин подробно рассказал о концепции Info Finance

Виталик Бутерин в своём блоге рассказал о новой концепции Info finance, которая опирается на информационные рынки и коллективное прогнозирование для создания доступных и быстрых альтернатив сложным и дорогостоящим алгоритмам принятия решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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