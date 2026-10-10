Крутой: Беларусь заработала $10 млрд на экспорте продуктов

Дмитрий Крутой на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2026» в Шклове заявил, что аграрный сектор Беларуси смещает приоритет с валовых показателей на эффективность, а в инвестиционном портфеле страны доля таких проектов достигает 20–25%.