Российская государственная библиотека искусств объявила конкурс плакатов к 80-летию Победы

Всероссийский конкурс «Победа навсегда», направленный на сохранение памяти о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, стартовал по инициативе Российской государственной библиотеки искусств и Российской библиотечной ассоциации, сообщает Минкультуры России.
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