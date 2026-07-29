«Европейцам придется договариваться» Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне. Кому будет больнее?

Экономические отношения Пекина и Брюсселя стремительно ухудшаются. Все чаще звучат прогнозы о начале торговой войны, с помощью которой Европейский союз рассчитывает спасти свою экономику от разрушительного потока дешевого китайского импорта.
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