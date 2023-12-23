Психиатр Тищенко объясняет, что не так с человеком, который перестал радоваться любимым вещам

Любимое хобби, спорт, общение с друзьями — когда-то это приносило удовольствие и вдруг перестало. Что случилось? Может, это временно и скоро пройдет? Или не пройдет? Есть одна крайность — гедонизм, когда получение удовольствия становится главным смыслом жизни человека.