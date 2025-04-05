Байкеры проехали по Нью-Дели в честь 80-летия Победы

Мотопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в столице Индии с участием российских, белорусских и индийских мотоциклистов, рассказали в посольстве России в Индии, 5 апреля сообщает РИА Новости.
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