Теракт в "Крокусе" поднял вопрос о смертной казни, считает аналитик

Теракт в «Крокус сити холле» делает актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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