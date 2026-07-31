Какие места в поезде лучше не брать?

Поездка на поезде может обернуться серьёзным испытанием, если неудачно выбрать место. Хлопок двери буквально в метре от подушки, вынужденное положение с поджатыми ногами из‑за укороченной полки, постоянный шум, запахи - это следствие неосмотрительного выбора места.