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Царьград

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Какие места в поезде лучше не брать?

Какие места в поезде лучше не брать?

Поездка на поезде может обернуться серьёзным испытанием, если неудачно выбрать место. Хлопок двери буквально в метре от подушки, вынужденное положение с поджатыми ногами из‑за укороченной полки, постоянный шум, запахи - это следствие неосмотрительного выбора места.

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