RFEF возбудила дисциплинарное производство против «Барселоны» из-за переговоров с Хулианом Альваресом

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) возбудила дисциплинарное производство против «Барселоны» по жалобе «Атлетико Мадрид» из-за переговоров с нападающим Хулианом Альваресом, контракт которого с мадридским клубом действует до 2030 года.