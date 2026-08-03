RFEF возбудила дисциплинарное производство против «Барселоны» из-за переговоров с Хулианом Альваресом

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) возбудила дисциплинарное производство против «Барселоны» по жалобе «Атлетико Мадрид» из-за переговоров с нападающим Хулианом Альваресом, контракт которого с мадридским клубом действует до 2030 года.
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