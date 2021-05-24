Пользователи сервиса «Сбера» по долгосрочной аренде машин смогут стать их владельцами

Подписчикам предоставят возможность брать автомобиль на срок до трех лет, транспорт будут «подгонять» под вкусы граждан«Сбер» с 24 мая запускает свой собственный сервис «СберАвтоподписка» по долгосрочной аренде автомобилей, начиная с 24 мая.