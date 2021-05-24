Daily Storm

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Пользователи сервиса «Сбера» по долгосрочной аренде машин смогут стать их владельцами

Пользователи сервиса «Сбера» по долгосрочной аренде машин смогут стать их владельцами

Подписчикам предоставят возможность брать автомобиль на срок до трех лет, транспорт будут «подгонять» под вкусы граждан«Сбер» с 24 мая запускает свой собственный сервис «СберАвтоподписка» по долгосрочной аренде автомобилей, начиная с 24 мая.

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