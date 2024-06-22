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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина

Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина

Форвард «Эдмонтона» отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3-3). В активе 32-летнего нападающего стало 22 (16+6) очка в 24 играх в текущем плей-офф.

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