В Пензенской области погиб 26-летний водитель в результате ДТП

В Кузнецком районе Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась 2 августа в 3:30 ночи на 22-м километре автодороги «Кузнецк — Неверкино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии