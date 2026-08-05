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В Пензенской области погиб 26-летний водитель в результате ДТП

В Пензенской области погиб 26-летний водитель в результате ДТП

В Кузнецком районе Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась 2 августа в 3:30 ночи на 22-м километре автодороги «Кузнецк — Неверкино».

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