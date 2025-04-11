"Ъ": экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности

Экспорт российского подсолнечного масла в I квартале этого года сократился до 909 тыс. тонн (-38%). Рентабельность его производства ушла в минус из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля, пишет газета "Коммерсантъ".
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