МИД: РФ не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических отношений

Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, пишет ТАСС.
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