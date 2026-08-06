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Газета.ру

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МИД: РФ не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических отношений

МИД: РФ не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических отношений

Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, пишет ТАСС.

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