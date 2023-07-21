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Иньеста может стать игроком «Интер Майами»

Иньеста может стать игроком «Интер Майами»

Андрес Иньеста может воссоединиться с Лионелем Месси. Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны», один из культовых игроков каталонского клуба в минувшем десятилетии Андрес Иньеста может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Offsider.

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