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Госдума утвердила 112 законов в поддержку участников СВО

Госдума утвердила 112 законов в поддержку участников СВО

Государственная Дума РФ приняла 112 федеральных законов, направленных на поддержку участников спецоперации, и в настоящее время занимается разработкой новых инициатив, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 11 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

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