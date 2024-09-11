Госдума утвердила 112 законов в поддержку участников СВО

Государственная Дума РФ приняла 112 федеральных законов, направленных на поддержку участников спецоперации, и в настоящее время занимается разработкой новых инициатив, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 11 сентября в эфире телеканала «Россия 24».
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