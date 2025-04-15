Мирошник назвал атаку БПЛА ВСУ на Курск циничным действием на фоне речей о мире

Массированная атака ВСУ беспилотниками на Курск является циничным действием на фоне речей Киева о стремлении к миру, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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