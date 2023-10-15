Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в ЛНР артиллерией

Скриншот видео Министерство обороны России опубликовало записи, сделанные с беспилотников, на которых запечатлено, как артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожают позиции боевиков 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка в ЛНР.