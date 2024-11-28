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Царьград

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Стала "старше грязи": 78-летняя певица Шер заявила о завершении карьеры

Стала "старше грязи": 78-летняя певица Шер заявила о завершении карьеры

Исполнительница выступала на сцене много лет. Теперь она испытывает дискомфорт, так как является зачастую самым взрослым человеком в компании.

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