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Выиграть Олимпиаду проще. Совет WA продлил отстранение ВФЛА, а Мария Ласицкене проиграла дело в CAS

Выиграть Олимпиаду проще. Совет WA продлил отстранение ВФЛА, а Мария Ласицкене проиграла дело в CAS

Вести с допинговых фронтов Российские легкоатлеты продолжают проходить череду унижений, расплачиваясь за просчеты прежнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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