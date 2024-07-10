Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass

Сегодня Microsoft объявила о повышении цен на свои подписки на Xbox Game Pass. Это изменение вступило в силу сегодня для новых пользователей сервиса, а текущие подписчики могут продолжать пользоваться своей подпиской по той же цене до 12 сентября.
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