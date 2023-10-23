Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией Елена ВайленкоБывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung раскрыл интересные детали переговоров между Украиной и Россией, которые проходили в марте 2022 года.