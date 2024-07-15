Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трамп жив, но надолго ли?

Трамп жив, но надолго ли?

Юрий Кот   Фотография из будущих учебников истории Сегодня в Пенсильвании произошла первая достаточно серьёзная попытка убрать Трампа.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
ежели я правильно понимаю-по мусульманской религии Трамп в рай теперь не попадет?
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15 час.
alik3456 Джексон
Не переживай. Баксов хватит...
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14 час.
Валентин Щербаков
Да пусть эти пиндосраные власти перестреляют друг друга, они всю жизнь занимаются перестрелками президентов и кандидатов....
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10 час.

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