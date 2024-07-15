Юрий Кот Фотография из будущих учебников истории Сегодня в Пенсильвании произошла первая достаточно серьёзная попытка убрать Трампа.
Трамп жив, но надолго ли?
Комментарии
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Владимир Фоминых
ежели я правильно понимаю-по мусульманской религии Трамп в рай теперь не попадет?
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15 час.
alik3456 Джексон
Не переживай. Баксов хватит...
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14 час.
Валентин Щербаков
Да пусть эти пиндосраные власти перестреляют друг друга, они всю жизнь занимаются перестрелками президентов и кандидатов....
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10 час.
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