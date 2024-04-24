Красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу вынесли приговор

Суд приговорил телеведущего и директора компании «Современное производство» Максима Гуревича к 3,5 года лишения свободы условно за махинации с церемонией награждения одаренных детей, сообщили в прокуратуре и управления Следственного комитета Красноярского края.
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