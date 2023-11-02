Депутаты «Единой России» проинспектировали строительство социальных объектов по народной программе в Оби

Строительство поликлиники в микрорайоне «Геодезия» идет в рамках модернизации первичного звена здравоохранения – это одно из самых востребованных и успешно реализуемых в Новосибирской области направлений народной программы «Единой России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии