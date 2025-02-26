Движение через переезд на выезде из Петрозаводска ограничат

Работы будут проводиться 28 февраля на переезде у МелиоративногоФото «RuNews» На железнодорожном переезде, расположенном в районе поселка Мелиоративный на Шуйском шоссе, 28 февраля будет ограничено движение.
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