Спектакль для спонсоров? Зачем на Украине выдумали гуманитарную катастрофу

То, что наше оружие эффективно поражает военные цели в глубоком украинском тылу, подтверждают и западные СМИ.
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Гуманитарная катастрофа хохлов радует. Пускай всё это дерьмо бандеровское валит в Еуропу и плотненько садится им на шею.