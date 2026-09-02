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Пятый канал

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Спектакль для спонсоров? Зачем на Украине выдумали гуманитарную катастрофу

Спектакль для спонсоров? Зачем на Украине выдумали гуманитарную катастрофу

То, что наше оружие эффективно поражает военные цели в глубоком украинском тылу, подтверждают и западные СМИ.

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