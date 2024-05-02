Писатель Беседин: 2 мая 2014 года в Одессе умерла настоящая Украина

Ровно 10 лет назад в Одессе случилась одна из самых страшных трагедий в истории России и Украины. В результате столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана в Доме профсоюзов было убито 48 человек.
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