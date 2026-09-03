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Царьград

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Россия наносит удар. Военный эксперт Шаландин: "Украине будет сложно пережить эту зиму"

Россия наносит удар. Военный эксперт Шаландин: "Украине будет сложно пережить эту зиму"

Русская армия бьёт по Украине без перерыва седьмые сутки. Удары приходятся непосредственно по военным объектам, а также по энергетике и логистике.

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