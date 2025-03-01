YouTube по-прежнему недоступен в России

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверил работу сервиса После возникновения в Сети ряда сообщений о возобновлении работы YouTube без VPN, относящийся к Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования опроверг эту информацию, пишет ТАСС.
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