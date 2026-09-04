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Мировое обозрение

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Взрывные устройства обнаружены на двух электроподстанциях на востоке Германии

Взрывные устройства обнаружены на двух электроподстанциях на востоке Германии

В Саксонии на востоке Германии 4 сентября обнаружены взрывные устройства на двух электроподстанциях.

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