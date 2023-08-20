Авторадио

1 015 подписчиков

Движение поездов в Бурятии остановлено

На Байкало-амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии остановлено движение поездов, подмыто порядка 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети из-за разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх