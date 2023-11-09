Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой», «Синара» против «Торпедо» и другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу 8-й тур Первые матчи 10 ноября Сиб-Транзит – Сибиряк – 15.
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