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«Андрей Мостовой хочет всем доказать» - Гасилин назвал счет матча «Зенит» - «Локомотив»

«Андрей Мостовой хочет всем доказать» - Гасилин назвал счет матча «Зенит» - «Локомотив»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ» предсказал победу «сине‑бело‑голубых» над московским «Локомотивом» в матче чемпионата России с разницей в два мяча.

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