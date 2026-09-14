Проба 2
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Проба 2

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15 теплых историй о 1 сентября, после которых хочется налить себе горячего чая и порадоваться наступившей осени

15 теплых историй о 1 сентября, после которых хочется налить себе горячего чая и порадоваться наступившей осени

1 сентября — это не только торжественные линейки и белые банты. Первый учитель, аромат гладиолусов, радость от долгожданной встречи с друзьями после летних каникул, нарядные ученики и их родители — это лишь часть теплых моментов, которые и создают то особое настроение.

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