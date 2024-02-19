Пытался задеть Орбакайте? Киркоров: «Дети звезд, которые прутся на сцену — несчастные люди».

В конце 2023 года Филипп Киркоров интервью на YouTube-канале «Джарахов» давал интервью о своей жизни и, поскольку дети являются неотъемлемой ее частью, также заговорил о том, как наследникам живется в звездной семье.
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