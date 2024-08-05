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Богдан Москвичев: «Обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Но понимаю, что это чемпионский клуб. Я молодой, поэтому не играю в главной команде» 

– Если я здесь [в «Оренбурге»], то, думаю, ответ очевиден — я готов бороться с Сысуевым за место в основе.

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