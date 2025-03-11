Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Это хорошо. Украина и США прекращают огонь, ВСУ отступают за западную границу, где им ЕСы пообещали защиту. На Украин...Ермак: США и Укра...
  • Валерий Путря
    После сегодняшней атаки бандерлогов на мирные города России переговоры возможны (на мой взгляд!, который я никому не ...Уолтц: Украина оч...
  • Валерий Путря
    Очередная ОТКРОВЕННАЯ ложь. Так называемые переговоры между юсой и руиной не успели закончиться, как предводитель кам...Советник Трампа: ...

mBio: вирус простого герпеса способен вызвать когнитивные проблемы и тревожность

mBio: вирус простого герпеса способен вызвать когнитивные проблемы и тревожность

Американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго обнаружили, что вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), известный своими проявлениями в виде язв и волдырей, может вызывать серьезные неврологические последствия, включая тревожность, двигательные нарушения и когнитивные проблемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх