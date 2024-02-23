Главархив представил материалы об истории ансамбля Александрова

Главархив рассказал в День защитника Отечества об истории ансамбля имени Александра Александрова, тексты и музыку к песням которого писали Василий Соловьёв-Седой, Марк Фрадкин, Исаак Дунаевский и другие известные поэты и композиторы.
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