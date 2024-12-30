В Архангельской области действует 30 ледовых переправ

По данным регионального управления МЧС, в регионе открыто 23 транспортные переправы и 7 пешеходныхГлавное управление МЧС России по Архангельской области напоминает, что выход и выезд на лед может быть сопряжен с риском для жизни, так как на нем могут быть промоины, трещины, припорошенные снегом наледи.